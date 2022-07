Hermano de Ricky Martin explota en redes y revela al presunto denunciante de violencia doméstica

El "rostro" de la parte peticionaria no ha sido revelada por "motivos legales" , ya que no ha presentado una querella, sino que acudió "por derecho propio a un tribunal" para solicitar una orden de protección, detalló Europa Press.

Eric afirmó que el demandante no es ningún "amante", como se rumora en redes, sino un familiar directo de ambos. El puertorriqueño pareció "explotar" y mandó un claro mensaje a quien sería el denunciante.

"Esto es un mensaje para mi sobrino querido, que lo quiero en el alma y su familia lo quiere en el alma", comienza en el video, "que él tenga problemas mentales son otros 20 pesos y hemos estado luchando toda la vida por eso, pero eso no se sabe porque se mantiene callado. Pero yo ya estoy cansado de estar callado y si se destapó la olla de grillo. Es por eso que yo siempre he dicho: mucho cuidado con la Ley 54. No todo el que usa la ley de protección es el que está diciendo la verdad".