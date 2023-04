Actualmente, el catalán vuelve a ser puesto en la mira debido a una mención a los mexicanos: "Quiero decir algo que no me pueda caer ‘hate’, pero a los mexicanos no los puedo tocar. Cuando tuve lo de Aniquiladores no sabes lo que fue, tuve que repetir los dos minutos en el juego y me cayó de todo”, declaró.

La amorosa dedicatoria de Shakira tras su llegada a Miami, ¿para quién fue?

De esta forma, el dueño de Kosmos dejó en claro que los ciudadanos de México son la excepción, y no se meterá con ellos. Sin embargo, el mensaje no fue tomado de la mejor manera para cierta comunidad de internautas. El comentario fue en medio del torneo Kings League, mismo que es transmitido por Twitch.