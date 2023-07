“Cuando yo viví en Colombia, que fue mi época medio heterosexual, yo salí con una actriz (...) fue una mentira”, comenzó diciendo el actor y de inmediato el presentador Nico Occhiato le preguntó: "¿Cómo así, tuviste una época heterosexual?".

En ese momento Romina Momi Giardina reveló que Talledo había sido novio de la colombiana. Y él lo confirmó “(Me dijeron) Que era todo muy machista allá, me dijeron 'no podés decirlo, me lo hicieron saber' (...) Yo la conocí a ella y me encantó, me volvió loco, pero yo a ella le mentí, ¡pobre!”, continuó el argentino en el programa Nadie Dice Nada.