Una publicación de Alejandro Sanz alertó a sus millones de seguidores semanas atrás. El mensaje, enfocado en su desgaste mental y emocional, ponía en peligro a la gira que lleva a cabo en la actualidad: "He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho".

Sonsoles Ónega, conductora del programa, no dejó pasar la oportunidad de mencionarle el mal tiempo que Perera habría tenido con la nueva pareja de Alejandro: “¿Al final todo se recoloca? Porque a ti Rachel Valdés te las hizo pasar canutas por lo que me han contado...”, mencionó provocativa. Los rumores señalaban a Rachel como una de las principales causas de su ruptura con Sanz.

Perara está confiada en que el artista superará esta etapa de su vida en medio de la gira: “Es un hombre que ha transitado por caminos de todos los colores, claros y oscuros. Siempre le he visto superarse y creo que tiene herramientas, recursos y opciones para salir vencedor. No dudo que lo hará en este momento también”, aseguró.

“No sé lo que te han contado. Yo creo que las cosas terminan ordenándose, pero hablo de mis propias cosas. He intentado ordenar y colocar porque he puesto voluntad y ganas de reparar, siendo muy positiva. Cuando no tenemos lo que queremos podemos enfadarnos o aceptarlo y seguir adelante. Yo he aceptado las cosas como me han venido”, dejó en claro la exesposa del intérprete.