"Shakira tuvo una fuerte pelea con su ex y dicha discusión supuestamente se tornó tan violenta que, al parecer, Tonino, hermano de la cantante, se tendría que haber ido a golpes con Piqué para defender a su hermana” , expuso una de las presentadoras, sin confirmar lo dicho y dejando en claro que se radica en un supuesto. Esto habría ocurrido en medio de la primera visita de Piqué a Miami para ver a los menores.

Sin embarg o una ola de medios hispanos hizo eco de la nota, por lo que el entorno de Piqué y Shakira respondieron a los rumores al diario La Vanguardia, desmintiéndola por completo. Cabe recalcar que tanto Tonino como Gerard sí se vieron cuando el hermano de la cantante debió dejar a los niños con su padre en la Ciudad del Sol, aún así, no existió una pelea de por medio.

El programa de Ana Rosa, de España, habló con respecto a lo ocurrido, aclarando que "el trato de la familia es cordial", y de hecho el hermano de Shaki es el punto en medio entre los pequeños y su progenitor: "Me dicen que Tonino y Piqué se llaman por teléfono y la comunicación fluida ya no es con su ex, sino con el hermano de Shakira".

Paloma Barrientos, periodista del país Europeo, habría hablado directamente con el actual representante de la Kings League y él mismo afirmó que "eso no ha existido" y "las relaciones son absolutamente educadas". Milan y Sasha estuvieron presentes cuando Tonino y Piqué se vieron frente a frente.