Medellín - Antioquia *Fecha*: 17-02-2024. *Hora*: 12:30 horas. *Lugar*: Vía Medellín - Rionegro, Doble calzada las Palmas, km 10+700, Ruta 2601. Siniestro vial tipo choque con Objeto fijo: *Vehículo:* Camioneta de servicio particular, conducida por masculino . Quién resulta... pic.twitter.com/SyIXA8pCWI

Organismos de seguridad vial no informan aún con respecto a las circunstancias detrás del evento, como distracciones o infracciones viales, con el fin de esclarecer el hecho que puso en expectativa a los seguidores del artista urbano.

Hasta el momento el intérprete de Una Noche en Medellín no ha declarado al respecto, ni tampoco alguno de sus representantes. Antes del accidente publicó dos stories tipo selfie en la que mostraba a sus fans el outfit que cargaba en el día: "¿Qué hacen hoy? Me vestí bonito pero no voy a salir", decía, sin saber lo que pasaría horas después.