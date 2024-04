La usuaria de TikTok identificada como @maylisalvatierra6 detalló la tragedia en la que terminó para ella el tan esperado espectáculo musical de la intérprete de Amargura , donde no obtuvo ayuda del personal de emergencia y mostró a los demás internautas la lesión en uno de sus ojos como producto del show pirotécnico. ​​​​

"Hola, ayer la pasé supermal después del concierto de Karol G, porque al terminar toda la presentación soltaron varios pirotécnicos que obviamente se fueron para arriba, todo el escenario estaba muy lindo y todos estábamos grabando. Yo estaba a unos metros de la pasarela que tenía el escenario cuando siento que algo me entra al ojo y entonces yo bajo la cabeza y digo 'Algo me entró, algo me entró...'", comentó en el clip.

Salvatierra indicó que trató de mantener la calma al sentir que un objeto filudo le estaba ingresando al ojo y acudió a las carpas rojas, donde se encontraba el personal de ayuda en caso de emergencias, quienes aseguraron que no podían hacer nada.

"La mayor traición": Shakira invitó a Anuel AA a su fiesta y Karol G habría quedado en el olvido