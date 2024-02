Bad Bunny es acusado de maltrato animal por entrar con un caballo en su último concierto

Bad Bunny es uno de los artistas con más relevancia en la actualidad, conocido por sus espectáculos pomposos, el portorriqueño planeaba volver a sorprender al mundo en su gira internacional llamada "Most Wanted Tour". Sin embargo, nadie esperaba que en su último concierto en el estadio Delta Center de Utah el 22 de febrero, el artista haya salido al escenario mientras montaba un caballo.

Esto generó gran polémica, en X, llamaron al acto como un acto de "maltrato animal", argumentando que el espacio de un concierto no es el adecuado para un caballo. Por esto, People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), una de las principales organizaciones de la protección de derechos animales, denominó al espectáculo del artista como un acto "cruel e irresponsable".