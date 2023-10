El autor de "Hit 'Em Up" fue asesinado al recibir varios impactos de bala desde un vehículo después de salir del hotel MGM En 2018, Netflix realizó el documental "Unsolved: The Tupac and Biggie Murders", en el que aparece Davis afirmando que había estado en el vehículo junto al hombre que disparó contra Shakur, pero no quiso dar el nombre del responsable.

El teniente Jason Johansson del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas describió a Davis como "el líder y quien toma las decisiones" de la pandilla de California South Side Compton Crips, que ordenó la muerte de Shakur.

A partir de su asesinato, la leyenda de Tupac creció de manera exponencial, convirtiéndolo en un emblema del hiphop estadounidense. Su muerte ha dado pie a la creación de teorías conspirativas.

