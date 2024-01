“Estaba muy nerviosa (...) Creo que vinieron a mí con un personaje diferente [para interpretar] me querían más en la serie, pero pensé: ‘Espera, esta es la primera vez que hago esto y creo que voy a aceptar algo menos’ (...) Yo quería empezar a aprender primero ”, declaró la intérprete en medios internacionales.

De esta forma, Giraldo se centró en ser una esponja en el set de grabación junto a grandes de la actuación: "Aprendí mucho de mis otros compañeros de reparto y estoy súper feliz (...) Creo que todo es tan hermoso. Quedó tan hermoso. Estoy muy emocionada por lo que nos depara el futuro".

Sofía Vergara, protagonista de la nueva serie de Netflix, brindó más de un cumplido a su compatriota: “Yo llegaba al set y todos estábamos ahí embobados con Karol G y no solo eso, yo creo que profesional, o sea ella no es actriz, está comenzando quiere comenzar a hacer cosas de actuación y a mí me pareció espectacular su trabajo", indicó al medio FM Dos semanas atrás.