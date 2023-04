Sin embargo el cuidado no duró tanto, el artista de música urbana publicó un video de Instagram donde se ve el rostro de la bebé, mismo que eliminó minutos después debido a un presunto reclamo de Yailin.

Esta vez las redes sociales apuntaron a Emmanuel por revelar el rostro de su hija Cattleya , quien concibió con su última pareja, Yailin "la más viral" . La ex de Anuel publicó imágenes del parto cuidando que la identidad de la menor no se revelara, colocando la imagen de una rosa en honor a su nombre sobre el rostro de la menor.

"Papi te extraña, te ama", publicó Emmanuel junto al video suprimido de la red social. "Yo soy un hombre, cuando yo me enamoro yo me enamoro de verdad. Yailin es la madre de mi hija, no estoy con ella, pero es la madre de mi hija. Dijeron setenta mil cosas de ella desde el primer momento que pasó", dijo el cantante a través de una transmisión en vivo donde afirmaba que rompió sentimentalmente con "la más viral".

Anuel AA demanda a la madre de su hijo mayor tras controversial video en redes

En noviembre del 2022 la expareja anunció que se convertirían en padres luego de contraer nupcias en junio del mismo año.