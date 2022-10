Anitta lamenta el resultado de las elecciones en Brasil, "una nación triste"

"En este momento Brasil necesita pensar en lo que es humano. Quiero volver al tiempo donde no necesitaba ver a familias que se aman para de hablarse, de amarse, de admirarse por cuestiones políticas", apuntó.

"Me gustaría volver al tiempo donde la agresiones, intolerancias, el miedo, los insultos, etc, no eran costumbre bajo la 'alegación' de razón política. Esto es todo tan triste", completó.

La estrella brasileña de 29 años terminó su serie de mensajes ratificando su apoyo a Lula, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, de cara a la segunda vuelta de los comicios.