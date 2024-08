En esa ocasión, mostró una alianza matrimonial y confirmó su estado civil con una sonrisa, mencionando que solo dos personas, ella y su pareja, irían a la luna de miel.

Sin embargo, en su presentación en Guadalajara, Gabriel sorprendió a todos al aclarar que, contrariamente a lo que se había dicho, sigue soltera. “Para esos, yo no me he casado, aunque se diga lo contrario...”, afirmó ante su público. La cantante añadió con humor: “Yo ya me río de todo esto”, indicando que había tomado con ligereza los rumores que circulaban sobre su vida personal.