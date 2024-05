La nueva ganadora de American Idol, Abi Carter, subió en tendencias rápidamente después de que el popular reality de talentos le brindara la el primer lugar. La joven de 21 años de edad se lució con su interpretación de What Was I Made For, de Billie Eilish, en su entrada al programa, misma que le otorgó uno de los tres boletos platinos de la temporada.

