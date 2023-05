Acróstico: esto dice la nueva canción de Shakira dedicada a sus hijos

La cantante colombiana de 46 años continúa en el proceso de saneamiento por su mediático rompimiento con el español, ex FC Barcelona y selección española. Se espera que este nuevo tema siga rompiendo récords.

Shakira no deja de sacar éxitos luego de su sonada ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué . En esta ocasión, lanza una tierna balada con un emotivo trasfondo: una linda dedicatoria para sus hijos Milan y Sasha .

"Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba", inicia la emotiva canción de Shakira. Evidentemente, la referencia a la ruptura con el papá de sus dos hijos, Gerard Piqué, está presente.