Abogada de Shakira declara sobre reacción de Gerard Piqué a la aparición de sus hijos en video musical de Acróstico

Según medios españoles, el padre de los menores no reaccionó del todo bien al enterarse de la aparición de sus hijos: "Lo que más me sorprende de todo esto, es que si tus hijos aparecieran en un lugar, tendrías que pedirle permiso al otro progenitor. Y lo más sorprendente de este tema es que Gerard Piqué ha conocido que sus hijos participan en este videoclip, cuando el videoclip ha visto la luz", explicó la periodista Lorena Vázquez del canal Antena 3.

"Él no lo sabía, ni se le había pedido permiso, ni autorización y ni sus hijos, parece ser, que tampoco se lo habían dicho... Si Piqué está disgustado o no. No lo sé. Pero su entorno más cercano nos asegura que no sabía absolutamente nada de que sus hijos fueran a estar en este videoclip", dijeron en el programa Sonsoles de la cadena televisiva.