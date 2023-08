A finales de la década de los 90 e inicios del 2000, *NSYNC lideraba charts mundiales con sus éxitos, realizando importantes giras, ganando múltiples premios, convirtiéndose en uno de los grupos musicales más reconocidos e influyentes de los últimos tiempos. La boy band conformada por JC Chasez, Joey Fatone, Lance Bass, Justin Timberlake y Chris Kirkpatrick fue creada en 1995. En 2002 se anunció que la famosa agrupación que le hacía competencia a los Backstreet Boys, se separaría temporalmente y luego de esto, Timberlake se lanzó como solista.

Pasaron los años y un reencuentro parecía cada vez menos probable, en especial con todo el reconocimiento que estaba ganando el intérprete de Cry Me a River y exnovio de Britney Spears, catapultándose como uno de los cantantes de pop más exitosos. En 2013, Justin recibió el Premio Vanguardia Michael Jackson en los VMAs y esa fue la oportunidad indicada para reunirse con sus compañeros en el escenario, interpretando varias de sus canciones, pero no existían más planes a futuro. Casi cinco años después, *NSYNC quedó inmortalizado al recibir su estrella en el Walk of Fame de Los Ángeles.

