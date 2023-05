Este juegazo regresará este mismo año mediante una colección que reunirá las tres primeras entregas de la saga denominada Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1. Además, no será la única gran novedad de la franquicia en el futuro, por l que se ha confirmado de manera oficial el desarrollo de Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, el aclamado remake de Metal Gear Solid 3 .

Aunque no se conoció mucho de su trama principal, sí se pudo observar el sistema de combate, que es lo que nos pone felices a muchos. Esto porque volverá la esencia del videojuego. La firma de Ubisof llegará el 12 de octubre.

El evento destacó el multijugador de batallas Helldivers II, para PS5 y PC; Fairgames, de Haven Studios, un juego de atracos con gráficos realistas que llegará a estas plataformas.

De parte de 505 Studios, se pudo observar las primeras imágenes de Ghostrunner, un videojuego con aspecto futurista que estará disponible a lo largo de 2023 tanto para PC como para PS5.

Por otra parte, ha presentado Phantom Blade 0, de Cruelman Studios, con un gameplay de samuráis que presenta varios escenarios, como exteriores de templos abandonados, que únicamente estará disponible para PS5, aunque no ha señalado cuándo llegará.

De los creadores de Abzu, Sony adelantó Sword Of The Sea. Se trata de un videojuego dirigido a su plataforma más nueva e inspirado también en la naturaleza, en el que su personaje principal interactúa con el espacio haciendo skate por dunas y olas.

Un juego español también se ha colado en las presentaciones de PlayStation Showcase. Se trata de Neva, un título de Nomada Studio -los ceradores de GRIS-, que ha adelantado con un tráiler de corte solemne en el que aparece una protagonista femenina junto a un lobo y que se podrá jugar a partir de 2023, mismo año en el que estará disponible el anime Cat Quest.

The Talos Principle II, un juego de puzzles para PS5, el videojuego de animación The Pluky Square (también para esta consola) y el multijugador FoamStars, desarrollado por Square Enix para PS4 y PS5, llegarán también a lo largo de este año.

Otros de los títulos comentados en este evento retransmitido a nivel mundial han sido Revenant Hill, que aterrizará en PS4 y PS5 en junio 2023, mismo mes para el que se espera el lanzamiento de Street Fighter 6 y Tower Of Fantasy.

Dragon's Dogma II de Capcom y Five Nights at Freddy's Hell Wanted 2 estarán disponibles también a finales de 2023 mientras que Marathon, lo nuevo de Bungie, no tiene fecha de salida. Concord, por último, se podrá jugar tanto en PS5 como en PC, aunque tampoco se ha adelantado cuándo.