Por medio de un video en sus principales redes sociales, la desarrolladora comunicó que el siguiente 10 de noviembre de 2023 se lanzará la tercera entrega de Call of Duty Modern Warfare y estará disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One y PC con un precio de 70 dólares.

La compañía de tecnología Activision no ha dejado de sonar en el mercado de los videojuegos durante todo 2023. Esta vez anunció que su título estrella, Call of Duty Modern Warfare Parte 3 , llegará en menos de noventa días a las principales consolas.

Ilustración que recrea a un soldado en el videojuego Call of Duty Modern Warfare III

La serie Modern Warfare, guerra moderna en español, no es nueva en el mercado, aunque la empresa trate de aparentarlo así. De hecho, en su haber, Call of Duty lleva más de once títulos con este nombre. El título presenta cada año nuevos modos de juego, armas, espacios y más.

Por ejemplo, en el modo multijugador, según dicen los expertos en la materia, los escenarios se llevan el premio a lo más atractivo en los shooters. Desarrolladores de Activision Blizzard conocieron que habrá nuevos y remasterizados mapas, armas, modos de juego y toda una historia completa.

"Será un videojuego premium, por eso costará 70 euros, es toda una magia de los videojuegos, sin duda volveremos a los orígenes", señalan voceros de Call of Duty.

En esta historia, secuela de la parte 2, el combate se mantiene entre dos grandes potencias mundiales, Estados Unidos y Rusia. Durante un segundo, el tráiler revela que el villano será del segundo bando y se llamará Vladimir Makarov.