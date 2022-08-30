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En Siéntese Quién Pueda llegó el turno de jugar de Niurka MArcos

La polémica cubana revolucionó el estudió con un juego muy especial de preguntas y respuestas, mira todo lo que dijo como la invitada de la semana en Siéntese Quién Pueda.

30 ago 2022 , 15:54

¿Qué tiene que decir Niurka de su vida? Con este juego de preguntas en SQP todo quedó al descubierto