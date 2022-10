7 actores, 2 locaciones y un director: la contribución latinoamericana a Star Wars

Getty Images

Oscar Isaac, quien nació en Guatemala, personificó al rebelde Poe Dameron en las tres películas de la última trilogía creada por George Lucas.

Pero la lista no se queda aquí. Así, tras triunfar como Oberyn Martell en Games of Thrones (Juego de Tronos), el chileno Pedro Pascal ha saltado a las estrellas con su interpretación de Din Djarin o Mando, en The Mandalorian y The Book of Boba Fett (El Libro de Boba Fett). En la segunda temporada de esta producción ha hecho su debút Rosario Dawson, una actriz estadounidense de origen cubano, quien encarnó a Ahsoka Tano.