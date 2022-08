Sobrina de Diego Bertie declara sobre lo sucedido en redes tras la muerte del actor

“No tenía planeado hacer este video, por respeto a mi familia que es lo más importante para mi, por respeto al duelo que estamos pasando, y por respeto a mi tío, que si bien fue una figura pública muy querida, siempre mantuvo su vida privada al margen de todo", detalló.

Fallece el actor Diego Bertie tras caer de un edificio en Perú

Posteriormente explicó su versión como receptora de textos maliciosos: “Hoy recibí un mensaje y me di cuenta que no podía seguir aguantando, que por más que quisiera callar, con todos estos mensajes, es imposible. Y que el bullying y el abuso no debería estar permitido".