Sean Penn está en Ucrania trabajando en un documental

El cineasta y actor Sean Penn está en Ucrania para continuar trabajando en un documental sobre el actual ataque ruso.

Una oficina de la Presidencia de Ucrania escribió este jueves en Facebook que Penn asistió a conferencias de prensa, se reunió con la viceprimera ministra Iryna Vereshchuk y habló con periodistas y militares sobre la invasión rusa.

“Sean Penn demuestra la valentía que a muchos otros, especialmente políticos de Occidente, les falta”, escribió la oficina ucraniana en Facebook. “El director vino especialmente a Kiev para grabar todos los eventos que están ocurriendo actualmente en Ucrania y para contarle al mundo la verdad sobre la invasión de Rusia a nuestro país”.

Penn también estuvo en Ucrania en noviembre para trabajar en el proyecto, que es producido por VICE Studios. Fotografías de entonces lo mostraban visitando la primera línea en de las Fuerzas Armadas ucranianas cerca de la región de Donetsk.

El galardonado con el Óscar ha estado involucrado en numerosos esfuerzos humanitarios y contra la guerra a lo largo de los años y fundó la organización sin fines de lucro para atención a desastres CORE en respuesta al terremoto de 2010 en Haití, la cual es retratada en el documental “Citizen Penn.”

Un representante de Penn no respondió de momento una solicitud planteada por la agencia de noticias The Associated Press en busca de comentarios. VICE Studios tampoco tenía comentarios al respecto.