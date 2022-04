¿Por qué Andrew Garfield se retira de la actuación?, estas son sus declaraciones

La noticia ha generado diversas reacciones, principalmente de sus seguidores, quienes al inicio no comprendían las razones detrás del actor para despedirse de su labor , al menos por un tiempo.

Las explicaciones son claras, tras la miniserie "Under the Banner of Heaven", olvidará su papel como actor para "descansar un poco y recalibrar el futuro", reveló Garfield este miércoles.

"Tengo que reconsiderar qué quiero hacer próximamente, quién quiero ser y sentirme como una personal normal por un tiempo", explicó el intérprete.