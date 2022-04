Muere a los 93 años Liz Sheridan, actriz de "Seinfeld" y "Alf"

Nacida en Rye (Nueva York) en 1929, Sheridan comenzó su carrera con papeles secundarios en series como "Kojak", "The White Shadow" y "Gimme a Break", y también formó parte de la película de Madonna "Who's That Girl".

Asimismo, participó en show televisivos como "One Day at a Time", "Three's a Crowd", "The A-Team" y "Murder, She Wrote"