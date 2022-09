Mauricio Ochman declaró sobre el estado de salud de Eugenio Derbez tras accidente

"Nos hemos mensajeado y todo, y ahora sí que, dándole mucha fuerza, mucho amor y que se recupere pronto, todos queremos que eso pase".

“Yo creo que es un momento de, así como lo dijo Alessandra, de dejar que el proceso fluya, así que pues bien, yo creo que así son estas cosas".

“No, no, no. Entiendo que a veces las cosas se hagan más grandes, pero si ustedes leen el comunicado lo dice muy claro, la primera frase es: ‘Él está bien’ y después, lo que quieran, pero lo primero que fue importante aclarar es que él está bien y también menciona un accidente, que es lo que sucedió. Entiendo que no hay mucho detalle, pero tampoco hay que especular y agrandar y hablar de cosas que no son”.