Jada Pinkett le da la espalda a Will Smith tras polémica en los Oscar

La polémica en torno a Will Smith parece no terminar, pues no obstante con la bofetada que le dio a Chris Rock en los Premios Óscar y el bullying que le hizo durante el rodaje de la película ‘Ali’ al actor mexicano Paul Rodríguez, recientemente se dio a conocer que su esposa Jada Pinkett le ha dado la espalda por su comportamiento.

De acuerdo con lo que ya circula en las redes sociales, la esposa del popular actor estadounidense lo ha tachado de “exagerado” tras haber golpeado al comediante Chris Rock por haber hecho una broma relacionada a la alopecia que ella padece.

Cabe señalar que después de todo el alboroto que se generó, nadie le había preguntado a Jada cuál era su opinión, y para sorpresa de muchos ella no respondió de la forma que se esperaba.

Y es que la actriz no dejó muy bien parado a su esposo, pues le dio la espalda reclamando y condenando lo ocurrido mediante una entrevista en American Weekly, en dónde afirmó lo siguiente:

“Nunca dije que necesitaba protección, fue en el fuego de la acción y él fue quien exageró, pero yo no lo hice ni lo haría de ninguna manera”.

Estás declaraciones han dejado sin palabras a más de uno, ya que claramente está condenando las acciones de su esposo a pesar de que lo hizo para defenderla.