Henry Cavill se despide de "The Witcher", Liam Hemsworth lo reemplazará

La cuarta temporada de la serie de Netflix "The Witcher" tendrá un nuevo protagonista: Liam Hemsworth. El gigante del streaming confirmó este fin de semana que Henry Cavill no continuará en el programa luego de tres temporadas.

Aunque la tercera temporada de "The Witcher" todavía no se ha estrenado, Netflix ha confirmado ya una cuarta etapa de la producción, que podría estrenarse recién en 2024.

"En la cuarta temporada Liam Hemsworth se convertirá en el cazador de monstruos Geralt de Rivia", señaló la compañía en un comunicado oficial.

Tanto Cavill como Hemsworth se pronunciado en sus cuentas de Instagram sobre la decisión.

"Liam, buen señor, este personaje es tan maravillosamente profundo, disfruta sumergiéndote en él y viendo qué puedes encontrar", escribió Cavill en su última publicación en la red social.

"Henry Cavill ha sido un Geralt increíble. Me siento honrado de que me entregue las riendas (del personaje) y me permita tomar las espadas del 'Lobo Blanco' para el próximo capítulo de esta aventura", le respondió Hemsworth en una publicación similar, también en Instagram.