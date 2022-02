Anna Delvey: qué es verdad y qué es ficción en la serie sobre la falsa heredera que estafó a la alta sociedad de Nueva York

He aquí un vistazo a algunos de los personajes clave.

Vivian

El personaje está vagamente inspirado en Jessica Pressler, que fue redactora en el New York Magazine.

Rachel

En la serie, Rachel no sale bien parada.

La verdadera Rachel contó su versión de la historia en un libro, My Friend Anna, que HBO está adaptando para la televisión.

No cooperó con la versión de Netflix y, de hecho, escribió una respuesta mordaz a la serie en la web de Air Mail la semana pasada, acusando a la compañía de hacer de "relaciones públicas para una estafadora".

Kacy

Kacy no salió muy mal de la experiencia, más allá de contraer una intoxicación alimentaria en el viaje a Marruecos (aunque esto la salvó de la debacle del pago de facturas).

Pero dijo que realmente tuvo que lidiar con la incomodidad de tener sentada a Anna en el vestíbulo de su apartamento, cuando su antigua clienta no tenía adónde ir y las cosas comenzaron a desmoronarse.

En "Inventando a Anna", Kacy es interpretada por Laverne Cox (de la serie Orange is the New Black) y Kacy parece encantada con la actriz.