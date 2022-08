50 años después, los Oscar se disculpan con actriz indígena

Getty Images

Una fotografía de Littlefeather en 2010, cuando aún no se imaginaba que viviría para escuchar una disculpa de la Academia.

Para Brando, que ya contaba con un Óscar por protagonizar "On the Waterfront" en 1954, el rechazo del premio no estuvo seguido de represalias: la Academia sigue considerándolo el ganador de esa edición y lo nominó al año siguiente por "Last Tango in Paris".