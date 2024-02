Archivo. Your Name (君の名は。, Kimi no Na wa) es una película de animación japonesa de 2016 escrita y dirigida por Makoto Shinkai, producida por CoMix Wave Films y distribuida por Toho. La película narra la historia de dos adolescentes, Mitsuha Miyamizu y Taki Tachibana, que intercambian cuerpos de forma aleatoria y desinteresada. ( )