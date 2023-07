Will Smith utilizó sus redes sociales para resaltar la importancia de la actuación en los duros momentos por los que atraviesa Hollywood debido de las huelgas que protagonizan el Sindicato de Actores (SAG-AFTRA) y el Sindicato de Guionistas (WGA).

"Conocí a un grupo de nuestra talentosa próxima generación de actores, ¡que me sorprendieron y me inspiraron! ", apuntó.

El protagonista de "The Fresh Prince of Bel-Air", también aseguró que pese a sus 33 años de carrera aún sentía que tenía "el tiempo prestado", y que se sentía "bendecido y afortunado" de haber podido dedicarse a la actuación por tantos años.

La carrera de Smith se vio fuertemente mermada cuando en 2022 vivió uno de los momentos más oscuros de su trayectoria después de la polémica bofetada que le propinó al comediante Chris Rock en los Óscar.

Posponen los premios Emmy por la huelga de guionistas y actores, ¿cuándo será la próxima fecha?

Sin embargo, su trabajo como actor no terminó y actualmente está en la espera del estreno de filmes como "Bad Boys 4", "The Council" o "Fast and Loose".