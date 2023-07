Esa organización también advirtió que "la inteligencia artificial representa una amenaza existencial para las profesiones creativas".

Duncan Crabtree-Ireland, el principal negociador de SAG-AFTRA, criticó a los productores por sus propuestas sobre el uso de la IA.

Fuera de EE.UU.

" No nos faltan escritores, no nos faltan actores, no nos faltan cineastas, así que no necesitamos IA", dice la actriz y escritora Justine Bateman.

"La tecnología debería resolver un problema y aquí no hay un problema que aquellos que usan IA estén resolviendo. No nos faltan escritores, no nos faltan actores, no nos faltan cineastas, así que no necesitamos IA", señaló.