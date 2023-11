The Marvels, una película que junta a tres superheroínas

La película The Marvels llega a las pantallas de los cines este viernes 10 de noviembre del 2023.

La trama del Universo Cinematográfico Marvel se basa en que, debido a una falla, las superheroínas intercambian sus cuerpos cada vez que usan sus poderes.

"Es muy importante seguir mostrando diferentes tipos de héroes, mostrar a mujeres en este tipo de películas y en estos papeles", ha asegurado Nia DaCosta, directora del filme, en una entrevista concedida a Europa Pres.

LEA: ¡Adiós! Tony Stark muere sacrificándose por la humanidad, venciendo a Thanos

"Es realmente emocionante poder traer no solo a una, no solo a Brie Larson, sino a otras dos heroínas increíbles junto a ella", celebra DaCosta que confiesa que intenta no escuchar a los fans con opiniones destructivas.

"Suelo darles la espalda. He formado parte de muchas comunidades de fans mientras crecía y lo que me encanta de esto es que las personas se unen por amor a algo. A veces, cuando amas mucho algo, si no resulta como querías, la respuesta puede ser muy negativa o muy intensa", reflexiona al respecto.

"Creo que, en su mayor parte, la gente está emocionada de poder ver a estas mujeres nuevamente en la gran pantalla", confía.