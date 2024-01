El equipo escolar de rugby Old Christians Club de Montevideo fletó un avión de la Fuerza Aérea uruguaya para viajar el 13 de octubre de 1972 a Santiago de Chile.

Iban a jugar un partido contra el Old Boys en esa ciudad.

Alguien me dijo que mirara por la ventana, estábamos volando muy cerca de las montañas.

Algunas personas decían "no quiero morir".

Me agarré de mi asiento muy, muy fuerte. El avión perdió las dos alas y empezó a deslizarse por las montañas.

Me di un gran golpe en la cabeza y sentí que me desmayaba. No podía creer que el avión se hubiera detenido.