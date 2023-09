Después de su reciente divorcio, Sofía Vergara evita a toda costa los temas personales y familiares , así lo materializó en el programa en el que participa en la actualidad, America's Got Talent , al formar parte de una dinámica delante de todo el público, en la que se sometía a un detector de mentiras.

Terry Crews, quien presentaba el show, respondió que él estaba casado, así que no tenía disponibilidad en su agenda , comentario que hizo reír a más de un presente. Pero la situación no se agravó en ese momento.

“¿Hay alguien del público esta noche en quien estés interesada?”, intervino Howard nuevamente, y en espera de la respuesta de su compañera, ella se levantó inmediatamente antes de responder: "Ya he tenido suficiente", expresó, con tono humorístico pero a la vez evidentemente incómodo.

El público pidió por la presencia de Sofía mientras sus compañeros no dejaban de reírse. La situación debió ser aclarada por la televisora, quienes aseguraron que todo marchó con tranquilidad después de que Vergara se retirara del escenario, aún así, el hecho de que Sofía no se sintió bien al tocar un tema reciente y personal, no es dejado de lado por sus fans en redes sociales.