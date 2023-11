“No creo que solo se haya ahogado en su jacuzzi”: Kayti Edwards, exnovia de Matthew Perry, sobre la muerte del actor

La muerte de Matthew Perry, elenco de la serie Friends, fue lamentada mundialmente por todos los fans tras ganarse el corazón de la audiencia. Kayti Edwards, su exnovia, se pronunció haciendo referencia a que el actor era precavido con las drogas porque según ella “era paranoico y se las tomaba todas, por lo que no había evidencia, y luego salía a buscar más cuando estaba listo”.

En una de las últimas publicaciones en redes sociales, Matthew utilizó el nombre de Mattman y para Edwards esto era un signo de alarma de que él no se encontraba totalmente sobrio y que habría sufrido un recaída.

“No creo que se haya ahogado en su jacuzzi, eso no suena bien. Conozco a Matthew y sé que no se habría ahogado. Creo que podría haber tomado pastillas en la semana anterior a esto. Dijeron que no había analgésicos recetados en la escena, lo que no me sorprende, porque él no dejaba drogas por ahí”, añadió Edwards.

Sin embargo, esto es contrario a lo que menciona la modelo Athenna Crosby,​​ una de las últimas personas en ver a Perry con vida, ya que alega que es completamente falso debido a que el actor era “un dulce nerd al que le gustaba Batman. Él habla de su amor por Batman en el libro. Cualquiera que esté especulando que tenía algo que ver con él se está dejando llevar”.

