La magia de Frozen continuará con dos nuevas películas

La exitosa franquicia de Disney 'Frozen', que ha recaudado varios millones de dólares en taquilla, tendrá una tercera y una cuarta entrega.

La tercera película, que aún no tiene título oficial, está siendo escrita por Jennifer Lee, la directora de las dos primeras películas. La película seguirá las aventuras de Elsa, Anna, Kristoff, Olaf y Sven después de los eventos de Frozen 2.

La cuarta película, también escrita por Lee, aún está en una etapa temprana de desarrollo.

LEA: "The Marvels" decepciona en taquilla

Las noticias han sido recibidas con entusiasmo por los fanáticos de Frozen, que han estado esperando la tercera película durante años.

La primera película de Frozen, estrenada en 2013, fue un gran éxito de taquilla, recaudando más de 1.280 millones de dólares en todo el mundo. La segunda película, estrenada en 2019, fue aún más exitosa, recaudando más de 1.453 millones de dólares.

Las dos películas han ganado numerosos premios, incluyendo dos premios Óscar a la mejor canción original por "Let It Go" y "Into the Unknown".

La noticia de la cuarta película de Frozen es una muestra de la confianza que Disney tiene en la franquicia. La compañía está apostando por la magia de Frozen para seguir cosechando éxitos en taquilla.

LEA: "Garfield: Fuera de casa", el gato naranja regresa a la pantalla grande