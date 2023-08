Su última cinta, 'The Caine Mutiny Court-Martial ', protagonizada por Kiefer Sutherland , se estrenará en la próxima edición del Festival de Cine de Venecia.

Nacido en Chicago, combinó su experiencia en televisión, especialmente como director de documentales, con una técnica de montaje vanguardista, para imprimir su propio estilo en los géneros del terror y el thriller policial.

En 1971, Friedkin realizó 'The French Connection', un filme de suspenso que retrataba el camino de dos detectives de Nueva York en su lucha por acabar con una red de narcotraficantes de heroína.

Rodada como si se tratara de un documental, esta película tiene una de las escenas de persecución más memorables de la historia del cine: fue aclamada por la crítica y en la 44ª edición de los Óscar recibió ocho nominaciones, de las que ganó cinco, entre ellos a mejor director.

Revise también: La verdadera historia detrás del reconocido filme “El exorcista”

Dos años más tarde presentó su obra más popular, 'El Exorcista', que se convirtió en una de las grandes películas del cine de terror, donde se cuenta la historia de Regan, una niña de 12 años poseída por el demonio y la lucha de su madre y un cura para salvarla.

La famosa escena con la cabeza de la niña girando 360 grados todavía es recordada a día de hoy por los cinéfilos y el público.

Años más tarde Friedkin confesó que las escenas de la película habían sido inventadas por él sin tener conocimiento de cómo era en realidad un exorcismo, puesto que no fue hasta que realizó el documental 'The Devil and Father Amorth' (2017), que presenció uno.

'El Exorcista', protagonizada por Linda Blair, acumuló 500 millones de dólares en taquilla y le valió a Friedkin una nominación más al Óscar como director.

Con 18 candidaturas a la estatuilla dorada, 'El Exorcista' se hizo con dos, por el mejor guión y el mejor sonido.

Otros títulos destacados de su filmografía son "To Live and Die in LA" (1985) y "Killer Joe" (2011).