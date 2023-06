La nueva película estrenada por Sony Pictures, 'Spiderman: a través del Spider-verso', es aclamada por su narración visual, al lograr incorporar varios estilos de animación en una historia vibrante del universo del querido personaje de Marvel.

En el inicio de este filme está una escena realizada con figuras de Lego, sin embargo, no fue obra de atistas de animación experimentados, sino de un fan de 14 años que vive en Toronto, Canadá.

Preston Mutanga, un hijo de padres inmigrantes de Camerún, ha mostrado un don para la creatividad desde una edad temprana. Jugando desde pequeño con bloques Lego, renunció a seguir las instrucciones y construyó autos con sus propios diseños.

"También solía hacer cómics cuando era más joven", dijo Mutanga en una entrevista con New York Times. "Mirando hacia atrás ahora, no son los mejores, no voy a mentir, pero fue una buena práctica para contar historias".

En diciembre, el adolescente comenzó un proyecto que cambiaría el curso de su vida. Usando la vieja computadora de su padre, Mutanga recreó el trailer de "Spider-Man: a través del Spiderverso" plano por plano para que pareciera que pertenecía a un mundo de Lego.

Le puede interesar: La fórmula secreta de Alex Vizuete para brillar en el exterior, el actor ecuatoriano doblará la película de Spider-Man: a través del Spider-verso