A nivel de taquilla , Barbie ha tenido una victoria frente a Oppenheimer, dado que esta recaudó más al haber sido estrenada el mismo día. Por defecto, el nombre de Margot Robbie ha sido más relevante que el de Cillian Murphy, dado que su protagónico en el film ha sido visto por más personas que en el segundo caso. Sin embargo, Murphy no tiene envidia sobre el hecho, de hecho el actor de Peaky Blinders confirma que estaría dispuesto a participar en una secuela de la película acerca de la muñeca de Mattel.

La película de Nolan recaudó alrededor de 200 millones de dólares, mientras que la película de Greta Gerwig ha recaudado el doble, o sea 400 millones de dólares. Por otro lado, la posibilidad de que Gerwig dirija una secuela es baja dado que, en una entrevista con el New York Times, la directora dijo que estaba cansada y que no se le ocurría una nueva idea. Por lo tanto, se sabe que a corto plazo no habrá una segunda entrega, pero Warner Bros daría el visto bueno dado el éxito que cosechó la entrega.

Sin embargo, Margot Robbie advirtió que la creación de las secuelas podía ser una trampa que tiene la posibilidad de interferir en la calidad de las producciones. Gerwig, por otra parte, considera que la posibilidad de hacer una secuela después de algún tiempo es algo emocionante.

