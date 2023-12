Kamar de los Reyes, estrella actoral de One Life to Live, así también como recordado villano -Raúl Menéndez- del videojuego del 2012, Call Of Duty Ops II., falleció este domingo 24 de diciembre tras haber luchado contra el cáncer. La noticia fue confirmada por un representante de la familia del intérprete de la telenovela producida por ABC.