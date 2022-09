Emma Guerrero: “Yo pensaba: no quiero ser madre soltera”

En la segunda parte de “Locuras del Corazón” con Emma Guerrero, la actriz contó que horas después de haber confirmado su embarazo, el polémico video de ella se hizo viral. “A las 3 de la mañana llamó a mi novio para decirle que estoy embarazada y a las 10 am el video se hizo súper viral”.

“Mi susto era: ¿qué va a pensar este hombre? No quiero ser madre soltera, me va a dejar”, contó Emma. La actriz contó que Henry Bustamante la llamó para preguntarle sobre el tema, y aún no sabía lo que estaba pasando.

“Cuando me llegan fotos de páginas de farándula con una mínima de blur, yo me quedé shock porque me enteré que estaba en páginas de contenido para adultos”.