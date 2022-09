Emma Guerrero deja al descubierto su alma en "Locuras del Corazón"

La actriz ecuatoriana Emma Guerrero nos acompañó hoy en “Locuras del Corazón”. Emma nos habló sobre su primer novio de la infancia con ternura, ella tenía 8 años y él tenía 12. La actriz práctico antes de su primer beso con una naranja.

Además, recordó su primera aparición en televisión cuando logró ingresar a un reality show llamado “Combate”. Dónde aseguró que ahí nació el amor con uno de sus compañeros, pero aclaró que no se enamoró.

“Sí soy actriz, no está mal que me digan chica reality, porque salí de uno. El problema es cuando te lo dicen para desmerecer lo que has hecho”.