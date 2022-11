¿Cómo se realiza la reanimación cardiopulmonar en niños?

La mañana de este martes en el programa En Contacto, el Dr. Juan Carlos González indicó qué deben hacer las madres en caso de que sus hijos estén sufriendo un ataque cardíaco o un ahogamiento.

La reanimación cardiopulmorar (RCP) es una técnica para salvar vidas que es útil en muchas situaciones de emergencia. Realizar lo explicado por el Dr. González puede permitir que el niño que está pasando por esta situación se reanime hasta que un equipo médico llegue a casa.

Está terminantemente prohibido tratar de buscar lo que está impidiendo la circulación del oxígeno si no está a simple vista. Lo más recomendable es dar golpes fuertes y constantes sin contenerse, debido a que la persona no está con signos vitales y no va a sentir la fortaleza de la práctica pero sí va a permitir que continúe con vida.