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¿Cómo minimizar el riesgo de contraer COVID?

Ivan Cherrez, infectólogo junto a Gaby Diaz nos cuentan todo sobre las nuevas cepas de COVID debido al alto repunte de casos en el país, seguir estas recomendaciones puede ayudarte a protegerte a ti y a los tuyos

04 ago 2022 , 15:22