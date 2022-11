Bianca Fariña rompe el silencio y habla sobre próximos proyectos

View this post on Instagram

¿Qué significa el anillo que Toño Navarrete le dio a Samantha Grey?

Al ser interrogada sobre su retiro de la televisión, aclara que no se alejó de los medios sino de la polémica. "A mi la polémica no me gusta, no es algo que a mi me sume" expresó Fariña, señalando que prefiere trabajar con bajo perfil.

Aunque no dio detalles sobre su vida amorosa, admitió que su corazón se encuentra muy contento. Así como la reina de belleza Valeria Gutiérrez, Bianca también fue parte de los nombres de quien podría ser la posible pareja del futbolista ecuatoriano, Piero Hincapié.

¿Qué pasa entre Valeria Gutiérrez y Piero Hincapié?

El zaquero de la "Tri" fue el primer mencionado cuando el Lazito le preguntó su opinión sobre el mejor jugador de la selección, sin dar más comentarios al respecto, se la notó algo nerviosa al tratar este tema.