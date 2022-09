Andreína Bravo es acusada por presunto incumplimiento de contrato

Andreína Bravo está en el ojo del huracán luego de que ella incumplió un contrato con una empresa que vende fajas, la cual le pagó $2000 a la artista ecuatoriana. El manager de Andreína exigió el pago total 30 días antes de la sesión de fotos.

Andreína se pronunció al respecto y dijo lo siguiente: “Hay personas que no saben de este medio porque la música es diferente a los medios de comunicación. Entonces yo solo pienso que no saben de esto, no lo tomo a personal, solo sigo adelante y yo solo sé las batallas que estoy luchando”.

Aseguró que las acusaciones que recibió como algo que no le suma en su vida y sigue con sus proyectos. “Soy una persona súper relajada, no me tomo nada personal”, expresó Andreína.