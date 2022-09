Alejandra Jaramillo: "No voy a salir de la farándula"

Alejandra Jaramillo le respondo a sus detractores por su participación en el reality de farándula ‘Siéntese Quien Pueda’. “Me esperaba todo este revolú, sé que estoy en un formato que es demasiado fuerte y sé porque me eligieron a mi”.

Ante las críticas que ha recibido, Alejandra dijo que se siente cómoda en el reality. “Aquí hay que hacer carrera, hay que tener un comienzo y este es mi comienzo y estoy orgullosa”.

¿Alejandra Jaramillo saldrá de la farándula? Y esto contestó: “Esto es parte de estar desacomodada y hacer cosa a las que tal vez no estaba acostumbrada sin perder mi esencia, no voy a dar el brazo a torcer y no voy a salir de la farándula”.