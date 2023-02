Resultados elecciones 2023: Clemente Bravo vuelve a ganar la Prefectura de El Oro

Su candidatura fue polémica, en octubre de 2022, Bravo a través de un comunicado aclaró que no tenía contratos con el Estado "no tengo contrato de concesión minera alguna (...) por lo tanto no estoy inhabilitado ni impedido de ser candidato a prefecto".

Esto ocurrió luego de que su candidatura fuese impugnada por Cira Fernández Espinoza, del Partido Socialista Ecuatoriano, y aceptada a trámite por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) , en diciembre, el Tribunal negó el recurso de impugnación y su candidatura quedó en firme.